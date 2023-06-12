محافظة أسوان تعلن تشغيل وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى السباعية

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أعلنت محافظة أسوان، عن بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوى المؤقتة بالمستشفى الميدانى بمدينة السباعية بطاقة 14 ماكينة غسيل كلوى مجهزة على أعلى مستوى للقضاء على مشقة التنقل للمرضى وذويهم لأقرب مركز للغسيل الكلوى والذى يبعد بنحو 5 كم بمنطقة حاجر السباعية.

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك اهتمام بالقطاع الصحى لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية بالجودة العالية المطلوبة للمواطنين ، وخاصة من الأسر الأكثر احتياجا فى المناطق النائية والمحرومة ، تواكباً مع قرب التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل من خلال تجهيز وتشغيل أقسام الغسيل الكلوى فى 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية ، علاوة على أكبر مركز للغسيل الكلوى من صندوق تحيا مصر يضم 41 ماكينة حديثة بمنطقة المسلة الناقصة بمدينة أسوان ليخدم مواطنى المحافظة بإجمالى 1.6 مليون نسمة.

وأضاف محمود عليان، رئيس مدينة السباعية، أنه تم تخصيص مساحة 400 م2 لإنشاء وحدة الغسيل الكلوى عن طريق الجهات المانحة، وتم توفير خطوط المياه والكهرباء لتغذية الوحدة، فضلاً عن توفير المكيفات والمبردات بما يضمن انتظام عملها على مدار اليوم.

وأشار إلى أنه تفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية الجادة فجارى حالياً إقامة مظلة بالجهود الذاتية لخدمة المترددين من المرضى ومرافقيهم، للحد من ارتفاع حرارة الجو، ولتحقيق كافة وسائل وسبل الراحة لهم، موضحاً أن وحدة الغسيل الكلوى تخدم أهالى مدينة السباعية، والمناطق المجاورة لها مما يؤكد على أهميتها الكبيرة.