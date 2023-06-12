محاضرات ثقافية وعروض فنية بثقافة الإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية أنشطة ثقافية وفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

حيث نظمت مكتبة السبع ابار الثقافية ورشة حكى بعنوان حواديت عمو جميل حدوته بعنوان (الرجل الذى أنقذ الملايين) تضمنت الحدوتة بعض النقاط اهمها بطل الحدوتة العالم باستير مكتشف الجراثيم التى كانت تتسبب في مقتل الملايين من البشر، اكتشف العالم باستير وجود الجراثيم على الاطعمة والالبان والتى تؤدى إلى فسادها وقد قام بتجربة غلى اللبن او وضعه فى الثلاجة للتخلص من الجراثيم، ضرورة تنظيف وتطهير الجروح التى تصيب الإنسان حتى لا تتعرض للجراثيم التى تصيب الجروح وتدخل الى الجسم وايضا الجروح التى تصيب الجنود فى المعارك فقد علم باستير الاطباء ضرورة نظافة الجروح وتطهيرها وعلم الناس جميعا ان معظم الامراض سببها الجراثيم وانه يمكننا القضاء على خطرها بالنظافة، إن هذه الحقيقة العلمية التى اكتشفها باستير كانت سببا في انقاذ ارواح الملايين من بنى البشر والتى تؤكد لنا الاهميه الكبيره للعلم فى حياتنا، تهدف الحدوته الى اهمية التثقيف العلمى ورفع مستوى الثقافة العلمية لدى الاطفال من رواد المكتبة

وناقشت مكتبة القصاصين الثقافية كتاب ضيق التنفس اعداد رفعت كمال وناقشته راندا عبد الفتاح احد العاملين بالمكتبة وذلك بمدرسة البطل على فهمى بالقصاصين الجديدة.

كما نظمت علي الراعي بالرياح محاضرة بعنوان تحيا مصر حرة أبيه بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة30يونيو القى المحاضرة عبد القادر عبد العزيز امين المكتبة العامة تحدث عن الاحداث التى مرت فى هذه الفترة وأسباب قيام الثورة والنتائج.

تاتى الانشطة الثقافية والفنية ضمن خطة فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، اشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.