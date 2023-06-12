لعنة الفراعنة.. التصريح بدفن عامل لقى حتفه خلال التنقيب عن الآثار في أطفيح

كتب أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة عامل لقى حتفه خلال التنقيب عن الآثار في أطفيح ، وناظرت النيابة الجثة وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري على الجثمان وإعداد تقرير بالوفاة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود متهمين آخرين في الواقعة وسرعة ضبطهم.

فقد عامل حياته أثناء التنقيب عن الآثار في أطفيح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة انهيار حفرة عليه في أطفيح.

بإجراء التحريات تبين أن عامل خلال التنقيب عن الآثار، انهارت عليه حفرة، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.