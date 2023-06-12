لص الحديد المسروق في منشأة القناطر يعترف: ببيعه لتجار الخردة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم ب سرقة الحديد الخاص بالطرق، بمنشأة القناطر في الجيزة، أنه يقطع الحواحز الحديدية وينقلها بواسطة عربة كارو، وبيبعها لتجار الخردة.

وأرشد المتهم عن كمية من الحديد المسروق، الذي استولى عليه، تمهيدا لبيعه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحجزه على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل في سرقة الحديد الخاص بالطرق بمنطقة منشأة القناطر.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من الحديد المسروق، بمواجهة المتهم اعترف بسرقة المضبوطات لبيعهت لتجار الخردة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.