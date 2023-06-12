اليوم السابع
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كوريا الجنوبية: القبض على "الرجل العنكبوت البريطانى".. فيديو

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:31 ص
كوريا الجنوبية: القبض على "الرجل العنكبوت البريطانى".. فيديو رجل العنكبوت البريطانى
وكالات

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ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على رجل بريطاني بعد 4 ساعات من تسلق الجدار الخارجي لبرج لوتيه ورلد في سونغبا-غو في سيئول دون إذن صباح اليوم الاثنين.

وفقا للشرطة وشركة لوتيه للعقارات والتنمية، تسلق الرجل البريطاني البالغ من العمر 24 عاما، الجدار الخارجي لبرج لوتيه ورلد بيدين عاريتين ابتداء من الساعة الخامسة صباح اليوم.

وفي الساعة 7:50 صباحا، أبلغ حارس أمن الشرطة وسلطات الإطفاء بعد أن عثر على الرجل البريطاني. ووصلت السلطات إلى موقع الحادث في الساعة 8:03 صباحا وقامت بتركيب حصيرة هوائية لحالة الطوارئ.

 

 

على الرغم من وصول السلطات إلى موقع الحادث، واصل الرجل البريطاني التسلق ووصل إلى الطابق الـ73 في الساعة 8:52 صباحا.

وبتوجيهات من سلطات الإطفاء دخل الرجل إلى شرفة على شكل جندول من الطابق الـ123 في الساعة 9:00 صباحا

وألقت الشرطة القبض على الرجل وتجري التحقيق معه.

في عام 2018، ألقت الشرطة القبض على آلان روبير الملقب بـ "الرجل العنكبوت الفرنسي"، البالغ من العمر 61 عاما بسبب تسلق الجدار الخارجي لبرج لوتيه ورلد. وتسلق روبير حتى الطابق الـ 75 في ذلك الوقت.

 


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