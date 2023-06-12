

وذكرت (الاتصالات الكويتية ) في تغريدة عبر حسابها بموقع (تويتر) إن القطع وقع على مسافة 8 كيلومترات من مقسم المدينة في اتجاه مقسم أم الهيمان بسبب مشروع أعمال تطوير شارع القاهرة.



وأشارت إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريقها وذلك لاستعادة الحركة إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.