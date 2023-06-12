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غياب 153 طالبا عن أداء امتحانات الثانوية بكفر الشيخ.. والطلاب سعداء بسهولة الأسئلة

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:36 م
غياب 153 طالبا عن أداء امتحانات الثانوية بكفر الشيخ.. والطلاب سعداء بسهولة الأسئلة وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع من غرفة العمليات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ عن سعادتهم بسهولة امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية، وأن الأسئلة جاءت سهلة، متمنين التوفيق في القادم في المواد المتعددة.

وقال محمد كامل محمد، بمدرسة شهيد السلام الثانوية، إنه سعيد بسهولة الامتحان باليوم الأول الذي جاء فيه مواد خفيفة، وأنه أفضل اختيار من واضعي الجدول أن تبدأ الامتحانات بمواد سهلة، تمهيدا للمواد الأكثر صعوبة.

وقالت هدى محمد عمار، بمدرسة هشام بركات الثانوية للبنات ، إنها سعيدة بمستوى امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية ، لأنها مواد بسيطة ولا تضاف للمجموع، وتتمنى أن تكون بقية الامتحانات سهلة.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع الامتحانات غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية،  فقد أدى الامتحان 24 ألف و326 طالب وطالبة امتحان مادة التربية الدينية، وأدى 24 ألف و137 طالب وطالبة امتحان مادة التربية الوطنية، وتغيب عن أداء الإمتحانات 153 طالب وطالبة، ولم ترص غرفة العمليات أي شكاوى أو مخالفات.

وأوضح وكيل الوزارة أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان الامتحانية وسط إجراءات أمنية مكثفة ودخول الطلاب للجان في سهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2023م من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

يأتي ذلك بناء على توجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوي العام بانتظام.


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