غرفة الصناعات الكيماوية: تعميق الصناعة المحلية أهم متطلبات المرحلة الحالية

و أشار الجبلى إلى تأثر كافة دول العالم بالازمة الاقتصادية العالمية و التى تضخمت بسبب جائحة كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية مما أكد على ضرورة الاهتمام بالاعتماد على الذات فى توفير الخامات لزيادة الصادرات .

وطالب الجبلى بتعجيل الافراج عن احتياجات المصانع حتى تستمر عجلة الانتاج لسد الطلب على الاستهلاك المحلى و زيادة الصادرات، مشيراً إلى قيام غرفة الصناعات الكيماوية بالتنسيق مع المفوضية الاوربية لخفض الانبعاثات الكربونية للاسمدة و أكد على قيام مصانع الاسمدة الازوتية بالتوافق مع المتطلبات العالمية للتغيرات المناخية .

وأشاد الدكتور شريف الجبلى بقرار وزير التجارة و الصناعة بالسماح بتجديد رخص التشغيل كل ثلاث سنوات للصناعات عالية المخاطر و كل خمس سنوات للصناعات منخفضة المخاطر تيسيرا على المصانع .

وناقش المجلس التحديات التى تواجه الصناعات الكيماوية والحلول المقترحة لهذه المشاكل بالاستعانة بتجارب الدول التى سبقتنا فى تطوير الصناعة والنهوض بها وتحقيق نمو الصادرات .

وأشار الدكتور شريف الجبلى بأن الصناعة المصرية تعانى بشكل كبير فى الوقت الحالى من ارتفاع اسعار الخامات ومستلزمات الانتاج مما يؤثر على قدرة المصانع الانتاجية و التنافسية بالاسواق المحلية والتصديرية مما قد يفقدهم بعض الاسواق العالمية وطالب بدعم تلك المصانع المهددة بالتوقف لعدم قدرتها على الانتاج .

كما طالب بزيادة نسبة المساندة التصديرية لخدمة أهداف الدولة الراجية الى تحقيق 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة .

أشار خالد أبو المكارم وكيل مجلس ادارة الغرفة ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية الى اهمية توفير الخامات من السوق المحلى أو استيرادها حتى تستطيع المصانع الانتاج بأقصى طاقة محلية فلن تستطيع الشركات التصدير دون توفير الخامات الاساسية للانتاج .

وطالب د إيهاب السقا عضو مجلس الادارة و رئيس شعبة ادارة المخلفات بضرورة تفعيل منظومة ادارة المخلفات لتوفير الخامات اللازمة لصناعة التدوير من البلاستيك و المطاط والورق كما طالب م / محمود علم الدين بضرورة حذف المنظفات من ضريبة الجدول لتحقيق التنافسية العادلة مع المستورد من المنظفات .