ويحضر الاجتماع وزيرة البيئة والتغير المناخي بدولة الإمارات مريم المهيرى، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جين بيير لاكروكس، ورئيس كولومبيا السابق الحاصل على جائزة نوبل جوان مانويل سانتوس، ولفيف من قيادات وممثلي العمل الأهلي المعنيين بقضايا البيئة والتغير المناخي والعاملين تحت مظلة الأمم المتحدة.

يذكر أن دولة الإمارات ستستضيف هذا العام قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، في دورتها الجديدة (كوب 28).