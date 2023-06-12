عمرها 125 عاما.. خدمات تقدمها ‫الهيئة العامة للمساحة تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

أنشأت الهيئة العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والرى، عام 1898 ، وهى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاك الدولة، وتدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى و العقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات حول هيئة المساحة

1-أصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولها خبرة تزيد على 125 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى.

2-تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات.

3- مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.

4-تتولى تحديد مواعيد مواقيت الصلاة من خلال الادارة العامة للجيوديسيا بالتنسيق مع دار الإفتاء والأزهر وهيئة الأوقاف.

5-تقدم خدمات الحسابات الفلكية واصدار التقويم وتحديد قبلة المساجد وخطوط وقوف المصلين، وحساب مواقيت الصلاة فى مصر وعدد منالدول العربية والأجنبية .

6- تستطلع أهلة الأشهر الهجرية من خلال لجان رصد فى محافظات " الفيوم و الغردقة وأسوان وسوهاج ومرسى مطروح وقنا والوادى الجديد"، بالتنسيق مع معهد البحوث الفلكية .

7-تشترك الهيئة مع الشهر العقارى والضرائب في عملية تسجيل الملكيات حيث تقوم الهيئة بالعمل المساحي، وإعطاء المواطن خريطة ودفتر مسجل فيه بيانات الملكية والضرائب المقررة ويحرر الشهر العقاري عقد الملكية.