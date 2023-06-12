اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 03:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عمرها 125 عاما.. خدمات تقدمها ‫الهيئة العامة للمساحة تعرف عليها

الإثنين، 12 يونيو 2023 03:00 ص
عمرها 125 عاما.. خدمات تقدمها ‫الهيئة العامة للمساحة تعرف عليها الهيئة العامة للمساحة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنشأت الهيئة العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والرى، عام 1898 ، وهى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاك الدولة، وتدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى و العقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات.
 

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات حول هيئة المساحة

1-أصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولها خبرة تزيد على 125 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى.
2-تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات.
3- مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين  سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.
 
4-تتولى تحديد مواعيد مواقيت الصلاة من خلال الادارة العامة للجيوديسيا بالتنسيق مع دار الإفتاء والأزهر وهيئة الأوقاف.
5-تقدم خدمات الحسابات الفلكية واصدار التقويم وتحديد قبلة المساجد وخطوط وقوف المصلين، وحساب مواقيت الصلاة فى مصر وعدد منالدول العربية والأجنبية .
6- تستطلع أهلة الأشهر الهجرية من خلال لجان رصد فى محافظات " الفيوم و الغردقة وأسوان وسوهاج ومرسى مطروح وقنا والوادى الجديد"، بالتنسيق مع معهد البحوث الفلكية .
7-تشترك الهيئة مع الشهر العقارى والضرائب في عملية تسجيل الملكيات حيث تقوم الهيئة بالعمل المساحي، وإعطاء المواطن خريطة ودفتر مسجل فيه بيانات الملكية والضرائب المقررة ويحرر الشهر العقاري عقد الملكية.
 
 

هيئة المساحة

البيانات الجغرافية

التقويم

القبلة



الموضوعات المتعلقة

‫وزير الرى: دعوة اليابان لدعم مبادرة AWARe والمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه

الأحد، 11 يونيو 2023 09:26 ص

وزير الرى: المساحة الجهة الرسمية المنوط بها إنشاء شبكات الثوابت الأرضية للدولة

السبت، 10 يونيو 2023 09:47 ص

وزير الرى: منظمة الفاو شريك استراتيجى فى العديد من الفعاليات الدولية

الإثنين، 05 يونيو 2023 10:25 ص

توقيع ثلاث اتفاقيات بين وزارة الرى ومنظمة الفاو لدعم الأمن الغذائى والمياه

الخميس، 01 يونيو 2023 06:34 م

خارطة طريق لإدارة "قطرة الماء".. ترتيبات لاستضافة أسبوع المياه بين الحكومة والاتحاد الأوروبى.. السفير كريستيان برجر: ندعم الاستراتيجية المصرية.. وزير الرى: الحدث منصة هامة لإيصال الصوت الأفريقى للمجتمع الدولى

الخميس، 01 يونيو 2023 05:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة