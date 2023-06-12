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طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان مادة التربية الدينية بأسئلة اختيارية

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:00 ص
طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان مادة التربية الدينية بأسئلة اختيارية امتحانات الثانوية العامة
كتب ـ محمود طه حسين - تصوير دينا رومية

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بدأ طلاب الثانوية العامة قبل قليل أداء امتحان مادة التربية الدينية، بأسئلة اختيارية فقط، دون تضمين كراسة الأسئلة جزئيات مقالية، وتعقد الامتحانات فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات حيث يتم تشغيل خاصية الفار لرصد أى مخالفات تحدث داخل اللجان، كما يؤدى أيضا الطلاب الامتحان فى مادة التربية الوطنية اليوم بعد انتهاء الحادية عشرة صباحاً.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غرفة عمليات الوزارة تابعت وصول اسئلة الامتحانات إلى اللجان بشكل أمن دون أية مشكلات، وتم التأكد من تواجد المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان قبل دخول الطلاب المدارس، إضافة إلى وضع كشوف المناداة الخاصة بالطلاب على مداخل اللجان من الداخل وتفتيش الطلاب.
 
كما أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.
 
وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت او الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما أكد على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).
 
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