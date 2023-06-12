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طلاب الثانوية العامة ببورسعيد: "عايزين نفرح أهلنا عشان تعبوا معانا".. فيديو وصور

الإثنين، 12 يونيو 2023 10:56 ص
طلاب الثانوية العامة ببورسعيد: "عايزين نفرح أهلنا عشان تعبوا معانا".. فيديو وصور طلاب الثانوية العامة
بورسعيد - محمد عزام

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أبدى طلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، استعداداتهم الكاملة لأداء الامتحانات  فى أول أيام انطلاقها بشتى لجان محافظات الجمهورية. 
 
وأشار الطلاب إلى أنهم استعدوا للامتحانات مع إنطلاق ماراثون الثانوية العامة، مؤكداً أنهم متمنين أن يسعدوا أهلهم قائلين :  "عايزين نفرح أهلنا عشان تعبوا معانا ". 
 
وفي نفس السياق، تجمع أولياء أمور طلبة وطالبات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، بالشوارع المحيطة خارج وأمام اللجان، لمتابعة دخول أبنائهم والإطمئنان عليهم. 
 
وانتظم دخول طلبة وطالبات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية الواقعة في نطاق حي العرب، وسط حالة من الإستنفار الأمني لقوات مديرية أمن بورسعيد. 
 
 
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.
 
وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن الامتحانات للمواد خارج المجموع ستنطلق غدا الإثنين الموافق 12 يونيو الجاري للمواد خارج المجموع في حين ستبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو القادم يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أن 5726 طالب وطالبة هو إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة اساسية مؤكدة أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.
 
وأضافت، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.
 
طالب-ثانوية-عامة
طالب-ثانوية-عامة

ولي-أمر-طالب-ثانوية-عامة
ولي-أمر-طالب-ثانوية-عامة

احد-طلاب-الثانوية-العامة
احد-طلاب-الثانوية-العامة
 
 

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