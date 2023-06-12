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ضياء رشوان: قدمنا في الحوار الوطني مقترحات للرئيس السيسي بشأن المقابر

الإثنين، 12 يونيو 2023 10:07 م
ضياء رشوان: قدمنا في الحوار الوطني مقترحات للرئيس السيسي بشأن المقابر ضياء رشوان
كتب أحمد عرفة

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أشاد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي وإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ناقش مسألة المقابر بالسيدة زينب.
وأضاف ضياء رشوان، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن فرنسا افتتحت مقبرة الخالدين سنة 1781، وفيها أسماء كبيرة جدا، وشخصيات مؤثرة جدا.
وتابع ضياء رشوان: في الحوار الوطني قدمنا بعض المقترحات للرئيس السيسي بشأن مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، ومئات الأسماء تنضم إلى الخالدين في مصر ولدينا قائمة مذهلة.
 
 

ضياء رشوان

المقابر

السيده نفيسه

الحوار الوطني

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