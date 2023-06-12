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ضبط ميكانيكي لسيره عكس الاتجاه بسيارة "زبون" في مدينة نصر

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:12 ص
ضبط ميكانيكي لسيره عكس الاتجاه بسيارة "زبون" في مدينة نصر حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمناً قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة ، وقيامه بالاصطدام وإحداث تلفيات بسيارة أخرى ملك أحد المواطنين "مقيم بدائرة القسم" ، وقيام قائد السيارة بالفرار والهرب عقب ذلك.
 
 بإجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى تبين أن السيارة مملوكة (لإحدى السيدات – بمنطقة مدينة نصر)، وباستهدافها أفادت بأن السيارة وقت ارتكاب الواقعة كانت بحوزة (مالك ورشة ميكانيكا بمنطقة الأميرية). 
 
باستهداف الأخير أمكن ضبطه والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأقر بأن السيارة كانت بحوزته بقصد تصليحها وأنه عقب ذلك قام بتجربتها فى المنطقة محل الواقعة وحال سيره اصطدم بسيارة أخرى وقام بالفرار بالسيارة.

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