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صفحات الغش تزعم تصوير أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى التربية الدينية

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:25 ص
صفحات الغش تزعم تصوير أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى التربية الدينية طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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زعمت بعض صفحات الغش الإلكترونى تصوير أسئلة امتحان مادة التربية الدينية بعد بدء لجنة الامتحان، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه جار التأكد من صحة الأسئلة المتداولة.
 
وبدأ صباح اليوم طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان فى التربية الدينية والوطنية.
 
وأكد، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.
 
وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت او الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما أكد على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على المقاعد، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).
 
 
 

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