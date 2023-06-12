صعود مؤشر تميز بالبورصة بنسبة 4.66% بمنتصف التعاملات مدفوعًا بارتفاع 3 أسهم

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تقترب من 900 مليون جنيه خلال ساعتين، وقفز مؤشر تميز بنسبة تجاوزت 4.6% مدفوعًا بصعود أسهم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمشروعات الصناعية والهندسية.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 17688 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3263 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 21289 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 7410 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3628 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 5325 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.66% ليصل إلى مستوى 5018 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والقاهرة للزيوت والصابون.

كما قررت البورصة، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركتي المشروعات الصناعية والهندسية، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، على سعر الإقفال اللحظي.

قررت مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء ترخيص شركة كايرو كاب لإدارة صناديق الاستثمار، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومصر بني سويف للأسمنت، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 750 ألف سهم، 120 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 1.6 مليون سهم، 4.9 مليون سهم، 329.8 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 130.2 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، والبنك التجاري الدولي (مصر) 4790 سهم، 1875 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون عدد 251.2 ألف سهم، 35.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، ومصر للفنادق عدد 5150 سهم، 12195 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال 25.5 مليون سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر للألومنيوم، دعوة لشركات المقاولات بنظام EPC المهتمة لتقديم عروض لإعادة تأهيل المصنع القائم للشركة، ويشمل نطاق الأعمال: قطاع خطوط إنتاج الألومنيوم، وقطاع محاولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبنة الموصلات الأنودية ومنطقة الكربون، وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية، وقطاع المسابك ومصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.

في سياق منفصل قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إن المستشار المالي المستقبل لم ينتهي من إعداد التقرير المالي النهائي لعملية الاستحواذ على الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" عبر مبادلة الأسهم.