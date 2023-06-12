اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 10:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شيخ الأزهر يشارك لأول مرة فى جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولى

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:20 م
شيخ الأزهر يشارك لأول مرة فى جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعد غدٍ الأربعاء في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن، حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام.

ومن المقرر أن يلقي فضيلته كلمة، يركز فيها على أهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل، وأهمية ذلك في نشر السلام واستدامته، كما سيسلط فضيلته الضوء على رسالة الإسلام السمحة في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

ويشكل هذا الاجتماع فرصة تاريخية وفريدة لتسليط الضوء على الدور الهام والبارز الذي تضطلع به القيادات الدينية في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية ودورها في تعزيز السلام.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها مجلس الأمن هذا النوع من المباحثات، التي تضم نخبة من صناع القرار والقادة السياسيين، وأكبر قائدين دينين في العالم ممثلين في رمزي السلام؛ فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس، اللذين وقعا للعالم وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في عام ٢٠١٩، وتشاركان معا رحلة البحث عن السلام والعمل من أجل الإنسان.


مجلس الامن

شيخ الازهر

الازهر الشريف

وثيقة الاخوة



الموضوعات المتعلقة

يمنى جمال الرابع على الإعدادية الأزهرية بالشرقية بمجموع 99.4%.. نشأت فى أسرة أزهرية.. حفظت القرآن الكريم فى الحادية عشرة من عمرها وشاركت فى مسابقة شيخ الأزهر.. وتتمنى الالتحاق بكلية الطب.. صور

الأحد، 11 يونيو 2023 11:24 م

شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون الدكتور مصطفى مدبولى فى وفاة والدته

الجمعة، 09 يونيو 2023 09:23 م

شيخ الأزهر يستقبل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولى

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 06:56 م

شيخ الأزهر للرئيس الموريتانى: لولا ثروات أفريقيا ما كانت هناك نهضة غربية

الإثنين، 05 يونيو 2023 03:27 م

شيخ الأزهر: موقف الظاهر بيبرس في مواجهة التتار دفاع شامل عن بني الإنسان

الأحد، 04 يونيو 2023 02:56 م

كازاخستان تقلد شيخ الأزهر وسام الصداقة من الدرجة الأولى لجهوده فى نشر السلام

الأحد، 04 يونيو 2023 12:28 م

شقيقان كفيفان بالشرقية يفوزان بالمركز الأول والرابع بمسابقة شيخ الأزهر.. صور

الجمعة، 02 يونيو 2023 12:26 م

شيخ الأزهر يضاعف مكافأة الفائزين بالخمس مراكز الأولى بمسابقة القرآن لـ200 ألف جنيه

الخميس، 01 يونيو 2023 07:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة