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شكري يؤكد لوزير خارجية اليونان حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية

الإثنين، 12 يونيو 2023 12:05 م
شكري يؤكد لوزير خارجية اليونان حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية اتصال هاتفي بين الوزير شكري ونظيره اليوناني
كتب ـ أحمد جمعة

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تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من فاسيليس كاسكاريليس، وزير خارجية اليونان الجديد، بحسب ما أكده السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال يأتي في إطار الحرص على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين الجانبين حول مختلف ملفات التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع مصر واليونان.

وحرص الوزير شكري في مستهل الاتصال على تهنئة نظيره اليوناني على توليه مهام منصبه، متمنياً له وافر النجاح والتوفيق. كما أكد حرص مصر على تطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.

وتم خلال الاتصال الهاتفي التشاور بين الوزيرين حول سبل دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وفي مجالات الطاقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرين تناولا أيضاً مستجدات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات المنبثقة عنها، واتفقا على أهمية توثيق التعاون والتنسيق بشأن جهود مواجهة هذه التحديات المشتركة بما يحقق مصلحة البلدين ويحقق الاستقرار في هذه المنطقة الهامة.

ومن جانبه، حرص الوزير اليوناني على نقل تقدير بلاده لمواقف مصر والجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

 


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