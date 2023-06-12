شاهد طلاب الثانوية العامة قبل دخول لجان الامتحانات بالمنيا

شهدت محيط لجان امتحانات الثانوية العامة ، تواجد الكثير من الطلاب الذين حضروا مبكرا، وجلسوا بالقرب من اللجان لعمل المراجعات النهائية، فتجد كثير من الطلاب يجلس بمفرده ويقوم بمراجعة المادة التى سوف يؤدى فيها الامتحان فى اليوم الاول واخرين ينتظرون فتح اللجان

قال حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 40704 طالب وطالبة مقسمين بين ( 22937 طلاب الشعبة علمي علوم، 2443 طلاب الشعبة علمي رياضة 15324طلاب الشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 101لجنة امتحانية.

وتوافد الطلاب على لجان الامتحانات، منذ الصباح الباكر، وقد اصطحب اولياء الامور عدد كبير منهم إلى ابواب اللجان، التى تم تجهيزها لاستقبال الطلاب والمراقبين، حيث بدات الإمتحانات فى مواعيدها المحددة.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد اعلنت عن انتهاء الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة، من حيث جاهزية المدارس التى ستكون بها لجان امتحانات الثانوية العامة ، وأيضا جاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان ، والمراقبين الاوائل ، والملاحظين وذلك من خلال تجهيز 38 استراحة لاستقبالهم في الإدارات التعليمية التسع من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبا.

وصرح مدير المديرية أن هناك تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم والجهات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، ومنها الأجهزة الأمنية والتنفيذية ، لتوفير الدعم والراحة للطلاب.