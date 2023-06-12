اليوم السابع
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شاهد استعدادات الداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:45 م
شاهد استعدادات الداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز فيديو انهاء أجهزة وزارة الداخلية إستعدادتها لتأمين إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023.. وذلك بإعتماد خطط التأمين التى تشمل الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحان وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان .. وتعيين تمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون.
 
كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الإمتحانات.
 
  
وقد قامت قيادات المديريات على مستوى الجمهورية بتفقد محيط لجان الإمتحانات ، والتأكد من جاهزية وإستعداد كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين .. والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الإمتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم ، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الإمتحانات.

الثانوية

الثانوية العامة

الداخلية



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