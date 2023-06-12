"شئون البيئة" بأسوان ينظم ندوة حول مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

نظم جهاز شئون البيئة الفرع الإقليمى لجنوب الصعيد، اليوم، الاثنين، ندوة تعريفية حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وفقاً لرؤية مصر 2030، وذلك بمقر جامعة أسوان بحضور غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، وممدوح السيد، مدير عام الفرع الإقليمى لجهاز شئون فرع أسوان، وقيادات الجامعة والجهات المشاركة.

وشهدت الندوة، عرض عدد من أصحاب المشروعات، فكرة عامة عن كل مشروع.

وفى كلمتها، أكدت غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، أن محافظة أسوان تولى اهتماما كبيراً وتقدم كافة التيسيرات للمتقدمين من أصحاب المشروعات المختلفة حتى يتوافر فيها كافة عناصر النجاح من خلال تركيزها على جدية التعامل مع البعد البيئى والبعد الذكى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف حيث سيتم غلق باب التقديم فى 30 يونيو الجارى على المنصة الإلكترونية (https://www.sgg.eg).

وأشارت إلى أنه تم تكليف المديريات الخدمية بالتقدم بـ3 مشروعات على الأقل من أفكار العاملين وذويهم فى هذه المديريات ، فيما سيتم انعقاد دورة تدريبية فى 18 يونيو الجارى على أرض أسوان ، والتى تشارك فيه اللجان التنفيذية والشركات والجهات المعنية بمحافظات قنا وسوهاج وذلك طبقاً للاشتراطات التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بشأن ضوابط المبادرة.

وأوضحت نائب محافظ أسوان، أن المحافظة تسعى لتصعيد مشروعات ممثلة لمحافظة أسوان فى المنافسات النهائية لحصد الجوائز المختلفة بعد استيفائهم لكافة شروط التقدم للمبادرة ، والتى تتمثل فى أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة ، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة ، وأن يتضمن المشروع مكون تكنولوجى ، ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية " أخضر ".

وتابعت، أن المنافسة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته بإجمالى 6 فئات ، وهى فئة المشروعات كبيرة الحجم ، وفئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة ، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، وأيضاً فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.