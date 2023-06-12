سفر 252 حاجا و7 باصات فى أولى رحلات الحج البرى من ميناء نويبع.. صور

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم عن انطلاق أول أفواج الحج البرى من ميناء نويبع البحرى وذلك على متن العبارة آيلة وعليها (252) حاجا وعدد ( 7 ) باص حج، حيث تم استقبال باصات الحج بقرية الحجاج وتفويجهم لميناء نويبع بحسب أولوية الوصول وتم إنهاء كافة الإجراءات بيسر وسهولة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى.

تم التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وادارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات وحل أى مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات على أن يتم تفويج الأتوبيسات للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.

وتم التأكيد على شركات السياحة والتوكيل الملاحى بضرورة تواجد عدد ( 2 ) سائق لكل باص وأن تكون رخصة السائق سارية المفعول قبل الوصول بمدة كافية وكذا رخص الباص والالتزام بتوكيل رسمى موثق بالشهر العقارى تصريح السفر سارى لأكثر من 30 يوما والالتزام بمواعيد الحجز ( سفر / عودة ) مع التزام كل باص بإحضار استمارة 126 جمارك قبل الوصول للميناء، التزام كل حاج بتواجد جواز السفر بداخله التذكرة شاملة بيانات الحاج دون مخالفة لتسهيل سرعة الاجراءات.

ورفع درجة الاستعداد بالحجر الصحى بالميناء مع توفير جميع ادوية الطوارئ والمصل الخاص بتطعيم الحجاج، والالتزام بتواجد عدد ( 2 ) سيارة اسعاف مجهزة داخل الميناء وعدد ( 1 ) سيارة اسعاف مجهزة بقرية الحجاج لنقل الحالات الطارئة أو المشتبه بها للمستشفى، مع تواجد عدد ( 5 ) أطباء متواجدين بصفة مستمرة فى رحلات الذهاب والعودة انتداب طاقم طبى بقرية الحجاج وتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحى فى حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم ومنحه شهادة بذلك وتوفير كراسى خاصة لذوى الاحتياجات وكبار السن.

وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر على فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الاتوبيسات لحل أى مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة فى خلال فترة الحج وذلك بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى لتيسير كافة الاجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم افضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة لأحداث كورونا.

مع التأكيد على الالتزام بالأعداد المسموح بها على متن العبارات وتبخير العبارات قبل المغادرة وإنهاء اجراءات التفتيش البحرى للتأكد من سلامة العبارات وصلاحيتها للإبحار وتوافر كافة اشتراطات التأمين والسلامة البحرية، وتجهيز صالات السفر والوصول من ( نظافة / تكييفات / إذاعة / شاشات / كاميرات ) بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات، مع توفير جميع الخدمات (كهرباء/ مياه/ كافيتريا/ بنك..... إلخ ) وانتظام عمل محطة التحلية لرفع المياه بصفة مستمرة للصالات وتكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين.