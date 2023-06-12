سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين يسجل 2330 جنيها للجرام عيار 21

كتب - إسلام سعيد

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع في مصر استقرار ملحوظ عند 2330 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية أو رسوم، ويشهد السوق المصري حالة من الاستقرار الملحوظ في الفترة الحالية، وفي سياق السطور التالية نرصد تفاصيل حركة أسعار الذهب في الأسواق

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2330 جنيها.

عيار 18 يسجل 1997 جنيها.

عيار 24 يسجل 2663 جنيها.

الجنيه الذهب 18640 جنيها.

وفيما يتعلق بتفاصيل أسعار السبائك الذهب في مصر فبيانها كالتالي بدون إضافة مصنعية أو رسوم، وتختلف السبائك من حيث المصنعيات فكلما ارتفع وزن السبيكة انخفضت المصنعية

أسعار السبائك الذهب:

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6657 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13315 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26630 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 53260 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 82820 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 133150 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 266300 جنيه.