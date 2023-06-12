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سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمنوفية لسهولة امتحان مادتى التربية الوطنية والدينية

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:08 م
سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمنوفية لسهولة امتحان مادتى التربية الوطنية والدينية طلاب الثانوية العامة
المنوفية - محمد فتحى

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حالة من السعادة سيطرت على طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، عقب الانتهاء من إمتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية لسهولتهم.
 
وتقول نهال محى طالبة بالصف الثالث الثانوى شعبة الادبى بمحافظة المنوفية، أن إمتحان مادتى التربية الوطنية والدينية اليوم جاء سهل وفى مستوى الطالب العادى .
 
وتتمنى الطالبة أن يكون جميع المواد بهذه السهولة .
 
وتضيف الطالبة دينا أحمد طالبة بالصف الثالث الثانوى شعبة علمى بمحافظة المنوفية، أن إمتحان اليوم جاء سهل جدا وفى مستوى الطالب المتوسط.
 
 
ومن جانبه أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لم تتلق أى شكاوى اليوم بخصوص إمتحان مادتى التربية الوطنية والدينية .
 

 


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