

وبحسب البيان الذي نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية، قال زيلينسكي" الحكومة الأوكرانية ستفعل ما بوسعها للتأكد من محاسبة كل المتواطئين مع النظام الروسي على كل ما فعلوه ضد الناس".



ووفقا للوثيقة، شملت العقوبات الأوكرانية الجديدة رئيس المحكمة الدستورية في روسيا، فاليري زوركين، على أن تستمر هذه العقوبات لمدة 5 سنوات، كما تقضي العقوبات بتجميد الحسابات وتقييد تنفيذ العمليات التجارية ووقف الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية وفرض حظر على نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية وما إلى ذلك.



كانت آخر مرة فرض فيها زيلينسكي العقوبات ضد روسيا في نهاية مايو الماضي، على 51 مواطنا روسيا و220 شركة ومنظمة من روسيا والدول الأوروبية.