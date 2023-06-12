رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات بـ 3 كليات

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، جولة تفقدية موسعة للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات التمريض بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، والهندسة ببنها، والعلوم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة مصطفى عميد كلية التمريض، والدكتور السيد علي عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء بجميع كليات الجامعة منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة للعمل على راحة الطلاب.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات بالكليات، وتواجد رؤساء اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

كما أكد الدكتور جمال سوسة، علي أهمية الحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مشيرا إلى حرصه على متابعة سير وانتظام الامتحانات في الكليات بصفة مستمرة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

من ناحية أخرى وعلى هامش جولة تفقد الامتحانات قام رئيس الجامعة بتفقد مبادرة زراعة الأشجار المثمرة داخل كلية العلوم، وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء بالأشجار المثمرة داخل كليات الجامعة.