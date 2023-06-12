رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليتى الآداب والحقوق

الدقهليه شريف الديب

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو2023 م أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2022-2023 م بكليتى الآداب والحقوق.

وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة اللجان الامتحانية واعمال التصحيح بالكنترولات الخاصة بالفرق المختلفة بكلية الآداب استقبله خلال الجولة الدكتور محمود الجعيدى عميد الكلية

كما تفقد اللجان الامتحانية بكلية الحقوق استقبله خلال الجولة بكلية الحقوق الدكتور وليد الشناوى عميد الكلية، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية للتعليم والطلاب

وقد أشاد رئيس الجامعة بحسن سير العملية الامتحانية و توافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات ، مع تواجد جميع السادة مديرى البرامج ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان.