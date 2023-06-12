رئيس جامعة الزقازيق يتفقد الاختبارات الإلكترونية لكليتى الصيدلة وطب الأسنان

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم عقد الاختبارات الإلكترونية بنظام أسئلة الإجابات الطويلة والاختيار من متعدد لطلاب الدراسات العليا بكلية الصيدلة، وذلك لأول مرة بالجامعة كتجربة رائدة بجميع الجامعات المصرية، وذلك تحت إشراف الدكتورة ولاء سرحان مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

حيث كان في استقباله الدكتورة أمل الجندى عميد كلية الصيدلة، والدكتور هانى الباسوسي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة للإبتكار وريادة الأعمال ، والدكتورة حنان النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ولاء سرحان مدير مركز الاختبارات الإلكترونية ووحدة التعليم الإلكترونى.

كما تفقد الدكتور خالد الدرندلى الاختبارات الإلكترونية بالمركز والتي ضمت الفرقتين الثانية والرابعة بكلية طب وجراحة الفم والأسنان، والفرقة الثالثة بكلية الصيدلة.

وأثنى رئيس الجامعة على جهود فريق العمل بمركز الاختبارات الإلكترونية ، مشيدا بالتعاون والتنسيق من خلال إدارة كليتى الصيدلة وطب الأسنان فى الإشراف على الاختبارات ، واطمأن على الطلاب ، الذين أبدوا بدورهم إعجابهم واستحسانهم طريقة عرض الأسئلة و ترتيب الاختبار .

كما أشاد الدرندلى بتجهيزات المعامل ومدى الاستعداد التام لاستقبال الطلاب وتوزيعهم باللجان والالتزام بكافة الضوابط والإجراءات اللازمة، مؤكدا سيادته على حرص الجامعة على النهوض بالعملية التعليمية، وتطبيق الاختبارات الإلكترونية، التي تعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.







