رئيس التنمية الصناعية: دعم القطاع الإنتاجى يتطلب التنسيق بين الجهات

كتب إسلام سعيد

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، إن التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة التي تتعامل على ملف الصناعات الغذائية هو الذي يخلق سيولة وانسيايبه في دعم القطاعات الغذائية الإنتاجية، مشيراً إلى فكرة توحيد توجهات الجهات المعنية بالملف الإنتاجي هو الفيصل وليس العمل على صياغة قوانين وقرارات جديدة.

وأضاف خلال مؤتمر غرفة الصناعات الغذائية اليوم الاثنين، أن التعقيد والتشابك بين الجهات ووجود قرارات تاريخية قديمة قد تؤثر على سير عملية التيسير على القطاعات يتطلب فقط عملية تنسيق بين 18 جهة مختلفة تعمل على ملف الصناعة، ونحن نحتاج فقط دعم المستثمرين للتركيز على العملية الإنتاجية دون التضييق عليه بقرارات كثيرة.

وقال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز شكل لجنة لتلقى شكاوي المستثمرين المتعلقة بمشكلات الحياد التنافسي ، واللجنة اتخذت عدة قرارات لضبط وتنظيم ملف الحياد التنافسي ، والدولة تدعم وفق آليات واضحة الحياد التنافسي من أجل خلق مناخ اقتصادي مناسب في البلاد