اليوم السابع
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الإثنين، 12 يونيو 2023 09:19 م
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رئيس التنظيم والإدارة ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي بالعراق يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:09 م
رئيس التنظيم والإدارة ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي بالعراق يبحثان تعزيز التعاون المشترك صالح الشيخ خلال الجلسة
كتبت- ريهام الباشا

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استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السيد محمود التميمي، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الخدمة المدنية وتطوير الوظيفة العامة والإصلاح الإداري.
 
ورحب رئيس الجهاز بشقيقه السيد محمود التميمي والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا أن هذا اللقاء يعتبر امتدادا لأواصر الأخوة والتعاون بين البلدين أصحاب الحضارات والتاريخ العريق.
 
واستعرض رئيسا الجهاز والمجلس محاور ومجالات التعاون المتضمنة في بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الجانبين قريبا، في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الإدارة العامة.

التنظيم والإدارة

مجلس الخدمة الاتحادي بالعراق

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

صالح الشيخ



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