رئيس البارالمبية: نحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية.. و"شباب النواب" توصي بزيادة الدعم للمنافسة في "باريس 24”

ناقشت لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، استعدادات اللجنة البارالمبية المصرية لدورة الألعاب البارالمبية المقامة بباريس 2024 والمعوقات والمشكلات التي تواجهها للعمل على حلها وتذليل العقبات.

وحضر الاجتماع كل من (المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، الدكتور/ حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية،/ عماد محمود رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية، الدكتور/ عمر بلبع رئيس مجلس إدارة شركة المدن و محمد نصر المدير المالي لشركة المدن).

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب إن انعقاد الاجتماع في إطار اختصاصات لجنة الشباب والرياضة المنصوص عليها بالمادة (44) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص في البند (5) منها على أنه من ضمن اختصاصات عمل اللجنة أيضًا ما يتعلق بـــ "المسابقات والبعثات الرياضية".

كما أشار إلى أن نهج لجنة الشباب والرياضة توفير جميع أشكال الدعم وإعمال الرقابة السابقة والتي مارستها اللجنة بمناقشة استعدادات اللجنة البارالمبية لدورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو عام 2021 في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين الموافق 26 إبريل 2021 وأوصت خلاله بتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي المطلوب لأبطالنا الرياضيين المشاركين بالبطولة لتحقيق أفضل نتائج ترفع من اسم مصر عاليًا في هذا المحفل الرياضي الدولي الذي يحظى بمتابعة جميع دول العالم.

وأوضح أن إعمال الرقابة اللاحقة من خلال تقييم النتائج التي أحرزتها البعثة المصرية خلال منافسات طوكيو 2021 من خلال تقييم النتائج الإيجابية على مستوى المشاركات المصرية في الدورات البارالمبية وتحليل النتائج السلبية للوقوف على أسباب القصور ومعالجتها، فضلا عن تكثيف برامج الرعاية الخاصة للأبطال الواعدين وكل ذلك في إطار من التنسيق بين اللجنة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية.

من جانبه، قال الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية إن الرياضات البارالمبية تشهد دعمًا غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن اللجنة البارالمبية حققت 184 ميدالية مختلفة على مستوى العالم سواء في البطولات العالمية أو الدورات البارالمبية،

وأكد أن مصر تملك 21 رياضة بارالمبية يمارسها 10 آلاف لاعب ولاعبة مسجلة في اللجنة البارالمبية، مشيرًا بأن اللجنة البارالمبية وضعت رؤية ومهمة لها، حيث إن الرؤية تتمثل في توفير أفضل فرصة للرياضيين البارالمبين للمنافسة على المستوى المحلي والدولي، موضحًا بأن المهمة هي ريادة واستدامة نظام الرياضات البارالمبية لتأهيل وتمكين الأبطال المصريين للنجاح والانطلاق على المستوى الوطني والدولي، مشيرًا بأن مجلس الإدارة قد وضع 9 أهداف استراتيجية ومنها انشاء اكاديمية بارالمبية، واستقلالية الرياضات البارالمبية، وإقامة يوم وطني للرياضات البارالمبية الموافق 22 يوليو من كل عام، ومسئولية مجتمعية والتنمية المستدامة، وتنمية الموارد اللجنة البارالمبية

كما نوه بأن هدف اللجنة البارالمبية ممارسة جميع ذوي الإعاقة ممارسة الرياضة وحتى يمكن دمجهم في المجتمع، وأشار أيضًا بأن اللجنة البارالمبية من أوائل الهيئات الرياضية التي حصلت على شهادة الجودة من ثلاث إدارات (الجودة، الصحة والسلامة المهنية، البيئة)،

وأضاف أن اللجنة مسئولة عن 20 رياضة بارالمبية وتعمل كسبعة اتحادات رياضية للأشخاص ذوي الإعاقة (العاب القوى- رفع الاثقال- السباحة- الرماية- كرة السلة على الكراسي المتحركة- كرة القدم للصم- كرة القدم للاقزام- كرة القدم للمبتورين).

ولفت إلى أن اللجنة البارالمية لجنة البطل الأولمبي برئاسة الدكتور/ صبحي حسنين، مشيرًا بأن اللجنة البارالمبية حققت 182 ميدالية مختلفة من الميداليات الدولية خلال موسم 2022/2023 (84 ذهبية- 54 فضية- 44 برونزية)، كما نوه بأن اللجنة البارالمبية ستقوم بتنظيم أول مؤتمر علمي على مستوى قارة افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط للرياضات البارالمبية تحت اشراف اللجنة البارالمبية الدولية.

وأوصت لجنة الشباب بزيادة الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة للجنة البارالمبية ودعم اللجنة العليا لإعداد البطل البارالمبي والاهتمام بالإعداد النفسي والمعنوي للاعبين لتوفير المناخ الملائم لهم قبل خوض منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

كم اوصت بإزالة كافة المعوقات لتذليل العقبات التي تواجه اللجنة البارالمبية ودعم الأبطال الرياضيين الذين حققوا نتائج مشرفة خلال مشاركتهم في البطولات الرياضية المحلية والدولية.

وأوصت أيضا بعقد اجتماع بحضور وزير الشباب والرياضة للاستماع لرؤساء الاتحادات الرياضية البارالمبية بشأن استعداداتها لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والوقوف على مستهدفات كل منها وعدد الميداليات المتوقعة واحتياجاتها والمعوقات التي تواجهها وحجم الدعم المطلوب.