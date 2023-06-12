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دخول طلاب الثانوية العامة اللجان ببنى سويف.. صور

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:11 ص
دخول طلاب الثانوية العامة اللجان ببنى سويف.. صور لجان الثانوية ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف فى دخول اللجان لأداء اول ايام امتحانات الثانوية العامة
 
وشهد محيط اللجان تأمين من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف وإدارة المرور.
 
يبدأ اليوم 19 ألفا و300 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة "نظامى، خدمات، منازل" موزعين على 50 لجنة على مستوى المحافظة اول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام والتى تنطلق بمادتى التربية الدينية والوطنية.
 
من جانبة أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف على جاهزية المدارس المنعقدة بها اللجان الامتحانية وإعدادها، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمينها، مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المديرية والغرف الرئيسية بالمحافظة والوزارة، وغرف الإدارات والوحدات المحلية، لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها، مكلفاُ رؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر جميع التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات
 
 
لجان الثانوية العامة ببنى سويف (1)
لجان الثانوية العامة ببنى سويف (1)

لجان الثانوية العامة ببنى سويف (2)
لجان الثانوية العامة ببنى سويف (2)

لجان الثانوية العامة ببنى سويف (3)
لجان الثانوية العامة ببنى سويف (3)


 

 


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