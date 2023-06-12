حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبي والعلاجى المجانى لـ2293 مواطناً بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً فى المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وفى السياق، نظمت مديرية الصحة، قافلتين طبيتين داخل قرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة ، وقرية الحمام التابعة لمركز إدفو، واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية.

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 2293 مواطن ومواطنة، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.