اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 01:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حياة كريمة.. إنشاء 13 ألف فصل تعليمى وقوافل طبية بجميع المحافظات "التفاصيل"

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:00 ص
حياة كريمة.. إنشاء 13 ألف فصل تعليمى وقوافل طبية بجميع المحافظات "التفاصيل" حياة كريمة
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحتوي مبادرة حياة كريمة على شق للرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بهدف إفادة حوالي 58 مليون مواطن في مراحل المبادرة.
 
وبناء عليه يُمكن تلخيص أهداف المبادرة في النقاط التالية، كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات: 
 
ـ التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
 
ـ الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.
 
ـ تطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.
 
ـ تطوير وإنشاء مدارس تعليمية لكافة المراحل مع استهداف إقامة 13 ألف فصل، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 20%.
 
ـ بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه وصرف صحي.
 
ـ تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
 
ـ تقديم سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا.
 
ـ إطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية، ومشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.
 
 

حياة كريمة

اخبار عاجلة

اخبار مصر

مبادرة حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة ببنى سويف: تنفيذ 30 مشروعاً فى قطاع الصحة بقرى مركز ببا

السبت، 10 يونيو 2023 08:00 ص

لغة الأرقام تتحدث عن الإنجازات خلال الـ9 سنوات الماضية.. برلمانيون: مشروعات قومية فى كافة القطاعات.. الحماية الاجتماعية والكهرباء والصحة والزراعة لتحقيق الأمن الغذائي.. و"حياة كريمة" غيرت وجه الحياة فى الريف

السبت، 10 يونيو 2023 05:00 ص

"حياة كريمة" ترسم البسمة على وجوه أهالى "العتمور" بأسوان.. ارتفاع نسب تنفيذ "الصرف الصحى".. المحافظة: المشروع يخدم 23 ألف نسمة بـ18قرية.. والأهالى: حلم وتحقق.. ويؤكدون: يحمى منازلنا من التصدع والانهيار.. صور

السبت، 10 يونيو 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة