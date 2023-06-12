حياة كريمة.. إنشاء 13 ألف فصل تعليمى وقوافل طبية بجميع المحافظات "التفاصيل"

كتب محمود العمرى

تحتوي مبادرة حياة كريمة على شق للرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بهدف إفادة حوالي 58 مليون مواطن في مراحل المبادرة.

وبناء عليه يُمكن تلخيص أهداف المبادرة في النقاط التالية، كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:

ـ التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

ـ الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

ـ تطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

ـ تطوير وإنشاء مدارس تعليمية لكافة المراحل مع استهداف إقامة 13 ألف فصل، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 20%.

ـ بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه وصرف صحي.

ـ تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

ـ تقديم سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا.

ـ إطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية، ومشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.