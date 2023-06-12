وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أنه يشارك ما يصل إلى 10 آلاف شخص فى التدريبات التي تهدف إلى تعزيز توافقية التشغيل والحماية من الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز في حال وقوع أى هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ واقعة على أراضى الأطلسى.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى الـ23 من يونيو الجاري.