اليوم السابع
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حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟..دار الإفتاء تجيب

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:00 ص
حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟..دار الإفتاء تجيب دار الافتاء
كتب لؤى على

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ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟.. أنا دخلت المسجد لأصلي الظهر، ثم حدث أمرٌ طارىء فخرجت من المسجد قبل الصلاة؛ فما حكم الشرع في الخروج من المسجد بعد الأذان؟، سؤال ورد لدار الافتاء وجاء رد الدار كالآتى:
 
 
اتفق الفقهاء على أنه يُرخَّص للمصلي في الخروج من المسجد قبل الشروع في الإقامة، إذا صاحب الخروجَ نيةُ الرجوع، أو كان الخروج لعذرٍ؛ كأن يكون المصلي قد صلَّى وحده، أو كان إمامًا لمسجدٍ آخر، أو أراد بخروجه أن يُدرك الصلاة في مسجدٍ آخر لحضور مجلس علمٍ أو نحو ذلك.
 
أما إذا لم يصاحب الخروج نيةُ الرجوع أو لم يكن ثمة عذر، فالمختار للفتوى: هو قول جمهور الفقهاء من أنَّ الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة مكروهٌ؛ حملًا للنهي الوارد عن الخروج من المسجد بعد الأذان على الكراهة.

الصلاة

الاذان

الخروج من المسجد

دار الافتاء



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