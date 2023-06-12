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حجاج الجمعيات بدمياط والغربية والبحيرة يغادرون إلى الأراضي المقدسة الأربعاء

الإثنين، 12 يونيو 2023 06:00 ص
حجاج الجمعيات بدمياط والغربية والبحيرة يغادرون إلى الأراضي المقدسة الأربعاء الحج - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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يغادر حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات دمياط والغربية والبحيرة إلى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء المقبل تمهيدا لأداء فريضة الحج خلال الأيام المقبلة.
 

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الفريضة، لافتة إلى أنه تم التعاقد مع أكبر شركات النقل الجماعى فى المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك فى المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك .

 

وأشار أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج إلى أن الوزارة حرصت على اختيار المشرفين لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية بألا يزيد سن المشرفين الجدد على 50 عاما وألا يزيد سن ذوى الخبرة منهم على 55 عاما، وعقد برامج تدريبية، تم خلالها تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التى يمر بها المشرف والمهام التى يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف فى المواقف، وكذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية المهمة.

 


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