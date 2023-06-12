حبس متهمين بترويج الهيروين والحشيش بالتجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة ، بحبس متهمين بترويج المواد المخدرة بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض ترويجها، والكسب الغير مشروع منها، وأقروا بحوزتهما علي "70 تذكرة هيروين، وجوهر مخدر الحشيش".

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، وبسؤالهما اعترفا بترويجهما للمواد المخدرة، وبيعها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بقصد الكسب الغير مشروع منها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.