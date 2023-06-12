حبس قاتل ابن خالته في المنيرة بسلاح أبيض بسبب الخلاف على الميراث 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل ابن خالته في المنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب الخلاف على الميراث.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

اعترف المتهم بقتل ابن خالته في المنيرة الغربية، بارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات أسرية، وذكر أن تلك الخلافات اشتدت بينهما بسبب ميراث شقة.

وأضاف أنه تشاجر مع المجني عليه واعتدى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من أفراد أسرة الضحية، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.

وكان ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في المنيرة الغربية.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين لرجال المباحث أن شابا أنهى حياة ابن خالته نتيجة خلافات أسرية متعلقة بالميراث.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.