اليوم السابع
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الإثنين، 12 يونيو 2023 01:19 م
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حبس سيدة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية وبيعها في الجمالية 4 أيام

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:12 م
حبس سيدة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية وبيعها في الجمالية 4 أيام مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شركة وبيعها في منطقة الجمالية.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى السيدات) وبحوزتها (مشغولات ذهبية) حال عرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محال المشغولات الذهبية الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية.. وبمناقشتها عن مصدرها اعترفت بسرقتها من (مسئولة مبيعات) بالشركة محل عملهما بأسلوب " المغافلة" ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

 

 


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مشغولات ذهبية

الجمالية

محكمه جنوب القاهرة



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