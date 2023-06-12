جنايات كفر الشيخ: السجن المشدد 15 سنة لـ4 متهمين لشروعهم في قتل 3 أشخاص

كفر الشيخ- محمد سليمان

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس الدائرة والمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفة، فى القضية رقم 6911 لسنة 2022 جنايات مركز الرياض، والمقيدة برقم 1232 لسنة 2022 كلى كفر الشيخ، حكمت المحكمة حضوريًا للأول وغيابيا للثانى والثالث والرابع بمعاقبة كل من" م.ح.ا.م.س"، "ا.ز.ا.ح"،" ا.ز.ا.م"، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليهم ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين والزمتهم المصاريف الجنائية.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أمر بإحالة كلا من "م.ح.ا.م.س"، و" و.ح.ا.م.س"،و" ا.ز.ا.م"، و"ا.ز.ا.م"، المحاكمة لأنهم فى يوم 2 مايو سنة 2022 دائرة مركز الرياض، قام المتهمان الأول والثانى بالشروع فى قتل المجنى عليهم "ا.ز.ا.م"، و"ا.ز.ا"، والطفل" ا.خ.ا.ا"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهم اثر خلافات بينهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية عبارة عن فرد خرطوش، إحراز الاول، بندقية خرطوش، إحراز الثانى، وذخائرهما محل الاتهامات الواردة بأوراق القضية، وانتقلا إلى حيث ايقنا تواجدهم، وما أن ظفرا بهم حتى كال المتهم الأول للمجنى عليه الأول ضربتين بجسم السلاح إحرازه استقرت بزراعه الأيسر، وأطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح إحرازه استقرت ببطنه، وأطلق الثانى صوبه عيارين ناريين استقر الاول بقدمه اليمنى والثانى بقدمه اليسرى بالقرب من سؤاته، وما أن هم الثانى والثالث مداركة الاول ودرء الاعتداء عنه فأطلق المتهم الثانى عيارا ناريا من السلاح إحرازه بندقية خرطوش صوب المجنى عليه الثالث استقر بقدميه، وأطلق المتهم الثانى صوب الاخير عيارا ناريا استقر بقدمه اليمنى محدثين إصابتهم الموصوفة بتقاريرهم الطبية وتقرير الطب الشرعى المرفقة بأوراق القضية، قاصدين إزهاق روحهم، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لادخل لارادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات، كما حاز واحرزا سلاحين ناريين غير مششخيين، فرد خرطوش وبندقية خرطوش، بغير ترخيص على النحو المبين بالأوراق، كما حاز واحرزا ذخائر خرطوش مما تستخدم للسلاحين الناريين محل الاتهامات دون أن يكون مرخصا لهما بذلك.

أما المتهمان الثالث والرابع فقد شرعا وآخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه" م.ح.ا.س"،مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهم بسبب خلافات بينهم، وأعدا لذلك سلاح أبيض، سكين، وانتقلا إلى حيث ايقنا تواجده، وما أن ظفرا به حتى كاله المتهمان بالسلاح الأبيض سابق البيان، استقرت برأسه وأخرى بالقرب من سوءاته محدثين الإصابة الموصوفة بتقريره الطبى، قاصدين إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لإدخال لارادتهما وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، كما حاز وإحراز سلاح أبيض سكين، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية والمستخدمين فى الجريمة محل التحقيق والاتهام الأول، وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات، لذلك يأمر بإحالة القضية إلى محكمة جنايات كفر الشيخ التابعة لمحكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهامات الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، مع ضبط وإحضار المتهم الثانى وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما جاء بأمر الإحالة ندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهمين، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين، وإعلان المتهمين بالإحالة.