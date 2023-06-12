جنايات البحر الأحمر تحيل أوراق حارس عقار فى قضية قتل مقيمة أجنبية لفضيلة المفتى

البحر الأحمر - عماد عرفة

قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عصام عيسى إحالة أوراق حارس عقار لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا لاتهامه بقتل أجنبية مقيمة بالغردقة بعد رفضها معاشرته ومحاولة التعدي عليها داخل مسكنها.

تعود تفاصيل الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الغردقة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمدينة الغردقة، وعلى الفور وجه مدير أمن البحر الأحمر بسرعة الانتقال والفحص، وكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف الأجهزة المختصة.

بالإنتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن البحر الأحمر التي باشرها اللواء أشرف البيلي مدير المباحث الجنائية في البحر الأحمر، أن الجثة لسيدة تدعى "ن ل" 27 عاما، وبها آثار سحجات بمنطقة الرقبة، وتوفيت نتيجة إسفكسيا الخنق، وشكلت أجهزة أمن البحر الأحمر فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

أسفرت جهود فريق بحث أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس عقار بمنطقة الشيراتون، وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر برئاسة المقدم أسامة مهران مفتش المباحث القبض على حارس العقار وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة تفصيليا.

واعترف المتهم حارس العقار، بقيامه بالتخطيط لمواقعة المجني عليها جنسيا، فقامت هي بطلبه لمساعدتها لإصلاح باب الوحدة السكنية الخاصة بها، وما أن دلف إلى الشقة وانفرد بالمجني عليها حتى حاول الإعتداء عليها، إلا أنها قاومته فقام بخنقها حتى سقطت جثة هامدة، ونقل جثتها إلى أسفل سرير نومها لإخفاء جريمته وفر هاربا.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، أن المجني عليها سيدة أجنبية بالغة من العمر 27 عاما، تدعى "نتاليا" وتقيم بمفردها في الوحدة السكنية محل الحادث، وأن المتهم حارس للعقار المقيمة فيه المجني عليها، ويدعى "جرجس ج" بالغ من العمر 22 عاما، وأن المجني عليها طلبت منه مساعدتها في إصلاح بعض الأمور داخل شقتها إلا أنه انفرد بها وحاول الاعتداء عليها فقاومته، وقام المتهم بخنقها حتى الوفاة ثم نقل الجثمان إلى اسفل السرير.

وعقب الإنتهاء من التحقيقات أحالة النيابة العامة في البحر الأحمر، حارس العقار إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عما أسند إليه، من إتهامات القتل العمد لسيدة أجنبية الجنسية مقيمة بمفردها في شقة سكنية بداخل العقار الذي يعمل حارس به.