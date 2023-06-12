جنايات الأقصر تحيل المتهمين بقتل طفل وإلقاء جثمانه فى ترعة العرب للمفتى

الأقصر – أحمد مرعى

قررت محكمة جنايات الأقصر رئاسة المستشار كمال شمروخ، اليوم الإثنين، إحالة المتهمين فى قتل طفل وإلقاء جثمانه فى إحدى ترع المحافظة، وهى القضية المقيدة برقم 1538 لسنة 2022 كلى الأقصر، عقب إحالة أوراق المتهمين من النيابة العامة للمحاكمة أمام الجنايات بالأقصر، إلى فضيلة المفتى لإصدار الرأي الشرعى فى إعدامهما.

وتعود أحداث الواقعة التى تحمل رقم "2947 لسنة 2022" جنح طيبة، إلي توجيه الاتهام لكل من "ه.ب" 42 سنة، و"ف.ب" 24 سنة، مقيمان فى منطقة المدامود، بأنهما فى يوم أغسطس 2022، شاركتا فى قتل الطفل "محمود جابر محمد" عبر سلاح أبيض عبارة عن "سكين"، حيث قامت المتهمين باستدراج الطفل إلى إحدى الغرف بمكان السكن الخاص بهما، وقامت إحداهن بخنقة بقطعة قماشية والثانية طعنته بسكين كان بحوزتها، حيث اشترك في الجريمة "م.م" 18 سنة، مقيم بمنطقة أبوالجود، وذلك نتيجة خلافات بينهم وبين والد الطفل القتيل، وبعد التأكد من وفاته قام الثالث بنقل جثمانه بدراجة بخارية وألقى جثمان الطفل فى ترعة العرب منطقة القباحى الشرقى، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتمت إحالة القضية للمحاكمة.

وعقدت محكمة جنايات الأقصر فى دائرتها الأولى برئاسة المستشار كمال شمروخ، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى مارس العام الجارى، وقررت فى الجلسة الأولى تأجيلها للدور الأول من شهر مايو لحين عرض المتهمين الثلاثة على مستشفى الأمراض العقلية والعصبية بالعباسية، وذلك لوضعهم تحت الملاحظة طوال تلك الفترة للتأكد من قواهم العقلية وإعداد تقرير مفصل بحالة كل متهم منهم، وحددت المحكمة جلسة 13 مايو الجاري لعقد ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية.