جمارك برج العرب تضبط تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان على رحلة خطوط طيران شركة العربية اشتبه خالد عبد العزيز رئيس الوردية و محمد الكوانيني رئيس قسم الوديعه في الراكب ح . م . ا مصرى الجنسية وبسؤاله عن ما اذا كان يحمل اشياء تستحق رسوم جمركية أجاب بأنه يحمل عملات نقدية قديمة، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود اجسام متماثله.

وبالعرض على أحمد وحيد مدير الجمرك بالإنابة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من جهاد جلال أمن جمركي ومجدي عباس مكافحة تهرب جمركى وأحمد خليفة ومحمود عبد الناصر مأموري الحركة ومحمد جوده رئيس الوردية فتبين وجود عدد 44 عملة قديمة معدنية وفضية ونحاسية اللون بالعرض على لجنة الاثار بالمطار والتي أفادت فى تقريرها بأثرية عدد 11 عملة وخضوعهم لقانون حماية الآثار .

قرر مصطفى العربي مدير عام جمارك المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنه 2023 .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الادارة المركزية لجمارك الركاب والاسواق الحره بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .