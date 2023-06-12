توزيع أوراق أسئلة مادة التربية الدينية على طلاب الثانوية العامة فى لجان الدقهلية.. صور

بدأت منذ قليل لجان إمتحانات الثانوية العامة ، توزيع اوراق الأسئله والإجابة علي الطلاب الذين سيودون إمتحانات الثانويه العامة لنهاية عام 2022 _2023، حيث تم فتح لجان الامتحانات منذ الساعة 8 صباحا.

استقبلت مدارس محافظة الدقهلية، طلاب الثانويه العامة لأداء أول ايام الإمتحانات لنهايه العام 2022 _2023، حيث تم فتح ابواب المدلرس امام الطلاب منذ الساعة 8 من صباح اليوم، لإداء امتحانات مادتى التربية الدينية والوطنية للصف الثالث الثانوي استعداداً لبدء الاختبارات فى التاسعة صباحاً، وشهدت رحلات نقل الأسئلة إلى المدارس تأمين كامل من قبل الأمن الإدارى بالإدارات والمديريات وأيضا أفراد الشرطة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية 53 الف 414 طالب وطالبة (عدد طلاب شعبة علمى علوم 31688 وعدد طلاب شعبة علمى رياضة 7327 وطلاب الشعبة الأدبية 14054 وطلاب دبلومه 344 وطلاب المنازل 4320 وطلاب الخدمات 2188 و عدد البنين 23769 البنات 29644 وعدد اللجان الإمتحانية 147 لجنه مع لجنه النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة بإجمالي 151 لجنة.