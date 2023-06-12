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تعليم المنوفية: 37 ألفا و197 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 104 لجان

الإثنين، 12 يونيو 2023 04:00 ص
تعليم المنوفية: 37 ألفا و197 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 104 لجان طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قال الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن 37 ألفا و179 طالبا وطالبة يؤدون اليوم امتحان اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية.
 
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سيرسيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة وصولا إلى لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة، لافتاً إلى وضع خطة عمل محكمة بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى اللازم، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع الكهرباء لتجنب قطع الخدمة عن مقار اللجان حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب وخروج المحافظة بالشكل اللائق بها.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إلى أن 104 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة جاهزة لاستقبال 37 ألفا 179 طالبا وطالبة.
 
وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على أنه سيتابع بنفسه وعلى مدار الساعة انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل فى نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفورى مع أى معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات، موجهاً بالمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات لإيجاد حلول فورية حيالها حفاظاً على انتظام العملية التعليمية.

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