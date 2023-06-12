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تعليم الجيزة: 99.24% نسبة حضور طلاب الثانوية العامة امتحان التربية الدينية

الإثنين، 12 يونيو 2023 05:20 م
تعليم الجيزة: 99.24% نسبة حضور طلاب الثانوية العامة امتحان التربية الدينية طلاب الثانوية العامة
كتبت - مرام محمد

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تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية، اليوم الإثنين، امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

وأكد "سلومة"، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين في امتحان مادة التربية الدينية اليوم بلغ 79087 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99.24%، كما بلغ إجمالى عدد المتقدمين في مادة التربية الوطنية 77903 طالبا وطالبة بنسبة 99.29%، وذلك بواقع 200 لجنة عامة على مستوى المحافظة بالإضافة إلى 40 لجنة احتياطية للطوارئ.

 

كما أكد على التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

 

وتابع أشرف سلومة، غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفورى لحل أى مشاكل قد تحدث.

 

وشدد على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.


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