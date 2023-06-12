تعرف على جهاد أزعور المسئول بصندوق النقد الدولى والمرشح لرئاسة لبنان

إيمان حنا

تتجه الأنظار إلى لبنان مع تسارع وتيرة الأحداث السياسية والفراغ الرئاسى بدأ منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون فى 31 أكتوبر الماضى، ولا يزال مسيطرا فى الدولة، فمنذ ذلك التاريخ فشل مجلس النواب اللبناني في وضع حد للشغور الرئاسي رغم عقده 11 جلسة للانتخاب وذلك نتيجة الانقسام .

ولكن بدأت بوادر لانتهاء تلك الأزمة، مع إعلان مرشحين اثنين فى سباق الترشح هما سليمان فرنجيه رئيس تيار المردة وجهاد أزعور الذى تلتف حوله أكثرية الأطراف المعارضة في لبنان، حيث يدعمه 32 نائبا معارضا إضافة إلى أحزاب التيار الحر والتجمع الديمقراطى والقوات اللبنانية ..فمن هو جهاد أزعور ؟

ـ شغل أزعور منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن استقالته منذ أيام لترشحه لرئاسة لبنان.

ـ انضم للعمل فى الصندوق في مارس من عام 2017 .

ـ تمت تسمية أزعور مرشحا للرئاسة بعد انسحاب النائب ميشال معوض من السباق الانتخابى لصالح أزعور، وجاء ذلك بعد الاتصالات التي جرت بين المعارضة وبعض النواب المستقلين والتغييريين والتيار الوطني الحر.

ـ نجل شقيقة الراحل النائب جان عبيد، الذي كان اسمه أيضاً مطروحاً لرئاسة الجمهورية فى وقت سابق.

ـ سبق أن شغل منصب وزير المالية في حكومة فؤاد السنيورة عام 2005 إلى 2008.

ـ خلال فترة عمله كوزير بلبنان ساهم فى تنفيذ مبادرات مهمة للإصلاح، منها تحديث النظم الضريبية والجمركية اللبنانية، كما سبق أن شارك في إعداد مؤتمري باريس 1 و2.

ـ تولى أزعور عدة مناصب في القطاع الخاص، منها مسئول فى شركة ماكينزي وشركة بوز آند كومباني، و كان مديرا شريكا في شركة إنفنتيس بارتنرز للاستشارات والاستثمار.

ـ وصفته المعارضة اللبنانية بأنه يمتلك مواصفات شخصية ومهنية وسياسية ويمتع بفرصة جدّية للوصول إلى الرئاسة، وبقدرة على مساعدة لبنان للخلاص من أزماته، إذ يعرف عنه تمكنه من نسج شبكة علاقات واسعة عربياً ودولياً.

ـ حائز على دكتوراه في العلوم المالية الدولية ودرجة عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية، من معهد الدراسات السياسية في باريس، وله أبحاث فى مجال الاقتصادات الصاعدة واندماجها في الاقتصاد العالمي في جامعة هارفارد.