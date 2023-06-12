تصديري الحاصلات الزراعية يتوقع ارتفاع صادرات القطاع لـ3 مليارات دولار الموسم الجارى

كتب إسلام سعيد

توقع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال الموسم الحالي (سبتمبر2022-أغسطس2023) الذى سيتم الانتهاء منه خلال 4 شهور ليبلغ نحو 3 مليارات دولار مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار خلال الموسم الماضي.

وقال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس خلال المؤتمر السنوي الثاني الذى نظمته غرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان رؤية الصناعة لزيادة الصادرات المصرية إنه من المتوقع ارتفاع الكميات المصدرة خلال الموسم الحالي بنحو مليون طن لتسجل 5.2 مليون طن خلال الموسم الحالي مقارنة ب 4.2 مليون طن.

وأوضح الدمرداش أن إجمالي مساهمة القطاع الزراعي (حاصلات زراعية-صناعات غذائية ) بلغت نحو 11% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بما يتراوح من 800 الى 900 مليار جنيه.

وأكد أن حجم صادرات القطاع الزراعي (الحاصلات الزراعية-الصناعات الغذائية ) بلغ خلال العام الماضي نحو 7 مليارات دولار اي بنحو22 % من إجمالي صادرات مصر غير نفطية.

وأشار الى أن الحكومة قامت باتخاذ اجراءات غير مسبوقة لدعم النشاط الزراعي من خلال معالجة وتحلية المياة والصوب الزراعية منوها بأن أهم تلك الاجراءات مشروع استصلاح 3.5 مليون فدان والتى تمثل 35% من الرقعة الزراعية الأمر الذى سيعمل على تقليل الفجوة في استيراد الغذاء وكذلك زيادة الصادرات.

وطالب الدمرداش الدولة بكافة اجهزتها المختلفة بالعمل على زيادة الترويج للتصنيع الزراعي منوها بأهمية اعطاء حوافز واضحة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في هذا القطاع.

وأكد أن المجلس يعمل حاليا بالتعاون مع وزارة النقل والجانب الايطالي على مشروع توفيرمركب نقل سريع لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف من مصر الى دول اوروبا خلال 6 ايام والذي سيمثل نقلة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية منوها أنه يمكن خلال العامين المقبلين طلب دعم من صندوق تنمية الصادرات لدعم المشروع.