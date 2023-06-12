ترامب يتعهد بالبقاء فى السباق الرئاسى حتى فى حال الإدانة ويدعو أنصاره للاحتجاج

كتبت ريم عبد الحميد

تعهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بمواصلة الترشح للرئاسة حتى لو تمت إدانته فى قضية الوثائق الرئاسية التى يواجه فيها 37 اتهاما.

وقال ترامب فى مقابلة مع مجلة بولتيكو على متن طائرته، إن لن يغادر السباق الرئاسى أبدا، وأضاف: لو كنت سأترك السباق لفعلت ذلك قبل السباق الأساسى فى عام 2016، فقد كانت هذا صعبا، فمن الناحية النظرية لم يكن هذا ممكنا.

ولا يحظر القانون الأمريكى على ترامب الترشح للرئاسة من السجن أو حتى لو تمت إدانته فى جناية، إلا أن مثل هذه الحملة ستقدم اختبار هائلا للنظامين السياسى والقانونى للولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت بولتيكو.

من ناحية أخرى، كثف ترامب وحلفاؤه هجماتهم على القضية قبيل ظهوره التاريخى المرتقب أمام المحكمة غدا الثلاثاء.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن ترامب وحلفاءه كثفوا من جهودهم لتقويض القضية الجنائية ضده والدعوة لاحتجاجات مع استعداد الرئيس السابق لظهوره أمام المحكمة الفيدرالية لمواجهة عشرات الاتهامات التى تتعلق بتعامله مع المعلومات السرية.

وسيكون ظهور ترامب أمام المحكمة فى ميامى الثانى له فى غضون أشهر ليواجه قاضيا يتلو عليه اتهامات جنائية. لكن على العكس من القضية الأولى، قضية نيويورك المتعلقة بدفع أموال لممثلة إباحية مقابل الصمت عن علاقتها بدونالد، والتى سخر منها بعض المحللين القانونيين باعتبارها تافهة نسبيا، فإن أول ملاحقة من قبل وزارة العدل لرئيس سابق تتعلق بسلوك يقول المدعون أنه عرّض الأمن القومى للخطر، وتشمل اتهامات تتعلق بانتهاك قانون التجسس، تنطوى على تهديد بعقوبة سجن كبيرة فى حالة الإدانة.

وقبل توجيه الاتهام رسميا له، صعّد ترامب هجومه على المحقق الخاص بوزارة العدل الذى رفع القضية، ووصف جاك سميث بأنه "مختل عقليا"، وأن فريقه من المدعين "بلطيجة"، وكرر دون دليل أنه كان هدفا للاضطهاد السياسى.

ودعار ترامب أنصاره إلى الانضمام لاحتجاج مقرر أمام مبنى محكمة ميامى، حيث سيواجه الاتهامات. وقال ترامب فى حديث مع صديقه ومستشاره السابق روجر ستون فى مقابلة إذاعية: "إننا بحاجة لقوة فى بلادنا الآن، وعليهم الخروج والاحتجاج سلميا، عليهم الخروج".

وتابع قائلا: انظر بلدنا يجب أن يحتج، لدينا الكثير لنحتج عليه، لقد خسرنا كل شىء.